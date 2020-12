Fortnite: come parlare con un personaggio nella Stagione 5

La Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 è ormai disponibile da qualche ora e ha portato nel battle royale di Epic Games una serie di novità tra le quali troviamo anche una serie di personaggi sparsi in giro per la mappa e con i quali i giocatori possono interagire in vari modi.

Questi PNG (personaggi non giocanti) si aggirano per specifici punti d'interesse per la mappa e ognuno dispone di una serie di modi per interagirci. Alcuni fungono semplicemente da mercanti e permettono ai giocatori di spendere i Lingotti accumulati completando taglie o eliminando altri utenti, altri invece propongono ai giocatori diverse missioni più o meno semplici per ottenere la nuova valuta di gioco. La seconda fase di una delle missioni della Settimana 1 di Fortnite Stagione 5 chiede ai giocatori di parlare con tre diversi personaggi e, per farlo, non dovete far altro che avvicinarvi a loro e premere il tasto dedicato all'interazione. Fortunatamente non occorre andare a caccia di questi personaggi, dal momento che sulla mappa apparirà la loro icona (un fumetto bianco con tre puntini neri all'interno) appena entrerete in un punto d'interesse.

Ecco di seguito la posizione di alcuni dei personaggi di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5:

Testa di Pomodoro: nel Pizza Hut a nord-est di Colosseo Colossale, al bordo dell'area desrtica introdotta nell'aggiornamento di oggi

nel Pizza Hut a nord-est di Colosseo Colossale, al bordo dell'area desrtica introdotta nell'aggiornamento di oggi Menace: il possente gladiatore non può che trovarsi a Colosseo Colossale

il possente gladiatore non può che trovarsi a Colosseo Colossale Big Chuggus: questo personaggio si aggira per la fabbrica di Pantano Palpitante, solitamente ai piani alti

questo personaggio si aggira per la fabbrica di Pantano Palpitante, solitamente ai piani alti Bullseye: si trova a Foschi Fumaioli

si trova a Foschi Fumaioli Lexa: all'interno della casa ad ovest del Covo del Cacciatore

all'interno della casa ad ovest del Covo del Cacciatore Mietitore: nella casa sulla costa ad ovest rispetto a Sabbie Sudate

nella casa sulla costa ad ovest rispetto a Sabbie Sudate Burnout: a nord-ovest di Sabbie Sudate

a nord-ovest di Sabbie Sudate Beef boss: a nord di Parco Pacifico

a nord di Parco Pacifico Carlino: nelle case a nord-est di Parco Pacifico

nelle case a nord-est di Parco Pacifico Mancake: a sud dell'area desertica, in una casa a nord di Covo del Cacciatore

a sud dell'area desertica, in una casa a nord di Covo del Cacciatore Ragnarok: in una piccola casa a ovest di Siepi d'Agrifoglio

in una piccola casa a ovest di Siepi d'Agrifoglio Kit: Gattogrill

Sapevate che c'è chi ha raggiunto il livello 300 in Fortnite Stagione 5 grazie ad un glitch?