Fortnite: come partecipare all'evento Il Dispositivo in vista della Stagione 3

Con il rinvio della Stagione 3 di Fortnite, l'appuntamento con l'evento chiamato il Dispositivo (conosciuto anche come Doomsday) è stato rinviato al 6 giugno. In questa mini-guida vi spieghiamo come partecipare e cosa possiamo aspettarci dall'evento.

Per preparare al meglio tutti gli aspetti della Stagione 3 di Fortnite, Epic Games ha deciso di prolungare di una settimana la Stagione 2. Il nuovo giorno di lancio della Stagione 3 è fissato per giovedì 11 giugno. Nell'attesa, i giocatori sono invitati a partecipare all'evento "il Dispositivo", uno spettacolo in diretta con una rappresentazione unica previsto per sabato 6 giugno.

Cosa possiamo aspettarci dall'evento? Come è possibile parteciparvi? Vediamolo insieme.

Come partecipare all'evento il Dispositivo di Fortnite

L'evento "il Dispositivo" è fissato per le ore 20:00 italiane di sabato 6 giugno, presso l'Agenzia, la base operativa di Mida situata al centro della mappa (come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina).

Attenzione però: i posti sono limitati, per cui siete invitati ad arrivare con 30 minuti di anticipo per assicurarvi il vostro. Considerando che lo spettacolo partirà alle 20:00, è consigliabile arrivare almeno per le 19:30, in modo da prendervi il vostro posto!

Cosa succederà durante l'evento il Dispositivo?

Epic Games non si è sbottonata più di tanto sulla natura di questo evento. Cosa succederà durante la rappresentazione? Una cosa è certa: l'evento farà da spartiacque tra la Stagione 2 e la Stagione 3 di Fortnite.

Secondo una teoria, Mida cambierà per sempre la conformazione dell'isola, preparando il terreno per tutte le novità in arrivo con la Stagione 3. Per saperne di più, a questo punto, non resta che attendere ulteriori dettagli. Voi parteciperete all'evento il Dispositivo?

Nel frattempo ricordiamo che sono disponibili le sfide Assalto all'Agenzia.