Fortnite: come percorrere 5.000 metri su uno X-4 Stormwing

Continuano ad arrivare nuove sfide legate ad Operazione coi Fiocchi, l'evento di Natale di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 che permette ai giocatori di sbloccare una discreta quantità di costumi ed altri elementi estetici.

L’obiettivo della sfida pubblicata oggi, 22 dicembre 2020, è quello di saltare a bordo di uno X-4 Stormwing, ovvero uno degli aeroplani che sono stati reintrodotti nel battle royale proprio in occasione delle festività natalizie, e percorrere 5.000 metri in volo. Per salire a bordo di uno di questi velivoli dovete innanzitutto trovarli e, per vostra fortuna, i luoghi nei quali è possibile reperirli sono sempre gli stessi: gli Avamposti del Commando di Neve. Ciascuno di questi nuovi punti d'interesse che resteranno attivi esclusivamente durante l'Operazione coi Fiocchi ha sempre tre X-4 Stormwing davanti all'entrata. Il vostro compito è quello di salire sui mezzi e trascorrere quanto più tempo possibile in aria, fino a quando il contatore della sfida non segnala il raggiungimento dei 5.000 metri percorsi.

Ecco di seguito i punti della mappa nei quali si possono trovare gli aeroplani:

A nord di Moli Molesti e a sud-est di Foschi Fumaioli

Ad ovest di Parco Pacifico, a due passi dal punto d'interesse

Al centro del triangolo formato da Foresta Frignante, Pantano Palpitante e Covo del Cacciatore

Poco più a sud di Siepi d'Agrifoglio e a nord-ovest di Pantano Palpitante

A sud rispetto a Gattogrill, sulle montagne innevate

Vi ricordiamo che questi velivoli, proprio come motoscafi e automobili, funzionano grazie al carburante ed è quindi consigliabile fare il pieno prima di partire. Va segnalato inoltre che oggi saranno in moltissimi a fiondarsi presso gli avamposti al fine di completare la missione e vi suggeriamo quindi di approfittare della modalità Rissa a Squadre, nella quale avrete metà mappa a vostra disposizione e le probabilità di trovare uno o più X-4 Stormwing saranno davvero elevate rispetto alle modalità classiche. Non dimenticate inoltre che, come tutte le sfide di Natale, anche questa segna i progressi fatti dai giocatori presenti nella propria squadra.

