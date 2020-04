Fortnite: come pescare un pesce nel Pantano Palpitante

Una delle sfide a fasi Dominio Locale di Fortnite richiede di pescare fino a 100 pesci nel Pantano Palpitante. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarla nel modo più semplice, mostrandovi i punti di pesca in cui è possibile catturare i pesci.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una sfida fasi. I tre step da portare a termine sono i seguenti:

Pesca 5 pesci nel Pantano Palpitante

nel Pantano Palpitante Pesca 25 pesci nel Pantano Palpitante

nel Pantano Palpitante Pesca 100 pesci nel Pantano Palpitante

Vediamo insieme come completarli tutti e tre.

Come e dove pescare i pesci nel Pantano Palpitante

A Pantano Palpitante ci sono diversi punti in cui è possibile pescare. I più convenienti sono due, e si trovano a nord e a ovest dell'area.

Come potete vedere nelle due immagini riportate in calce, nei due punti di pesca in questione sono presenti le canne da pesca, che dunque potrete avere sempre a portata di mano mentre cercate di catturare i pesci. Per completate tutte le fasi della sfida è necessario pescare in tutto 100 pesci, una quantità considerevole che vi consigliamo di accumulare gradualmente nell'arco di più partite.

