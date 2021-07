Fortnite: come piantare degli alberelli presso Cresta Ceppo o Camion da street food

Nel corso della Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 viene chiesto ai giocatori di darsi all'agricoltura e uno degli incarichi epici introdotti nelle ultime ore grazie all'aggiornamento della Settimana 6 vuole proprio che gli utenti del battle royale piantino degli alberi in specifici luoghi della mappa.

Tra le varie missioni a tempo di questa settimana, infatti, ne troviamo una che chiede ai giocatori di "piantare degli alberelli presso Cresta Ceppo, Camion da street food Forchello o Radio FN". L'obiettivo è quello di piantare tre alberelli e, per farlo, basta interagire con le piccole piante di colore blu trasparente (come quelle dello screenshot in apertura della guida) che si possono trovare in diverse aree di gioco, ciascuna delle quali presenta tre diverse piantine. Ciò significa che non occorre recarsi in tutti i luoghi citati nella descrizione ed è possibile completare la sfida raggiungendone anche solo uno e piantando tutti e tre gli alberelli presenti in zona.

Ecco di seguito l'elenco completo dei luoghi nei quali è possibile trovare gli alberelli da piantare in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7:

Sulle colline al centro del quadrato formato da lago Languido, Foresta Frignante, Pantano Palpitante e Brughiere Brumose Poco più sopra rispetto alla montagna a nord di Lago Languido, nell'orticello adiacente alla strada asfaltata Ad est di Scogliere Scoscese, sulle montagne alle spalle del vecchio circuito

Per semplificarvi ulteriormente il completamento della sfida, che mette in palio ben 30.000 Punti Esperienza, abbiamo preparato per voi una mappa con sopra indicata la posizione esatta di tutte le aree del mondo di gioco nelle quali è possibile piantare gli alberelli.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche i consigli su come posizionare le mucche esca nelle fattorie in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.