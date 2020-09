Fortnite: come piantare un seme in un'isola a forma di cuore come Groot

Se avete già accesso alle Sfide Risveglio di Groot in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, allora il vostro obiettivo è piantare un seme in un'isola a forma di cuore. Scopriamo insieme come portare a termine questa missione.

Il luogo in questione non è assolutamente difficile da raggiungere, dal momento che parliamo dell'isola a forma di cuore situata ad ovest di Sabbie Sudate. È praticamente impossibile non solo non individuare l'isoletta ma anche il punto in cui piantare il seme, poiché è esattamente al centro. Il modo migliore per andare su quest'isola è atterrarci all'inizio di una partita, magari nella modalità Rissa a Squadre così da evitare che qualche avversario possa interrompere l'interazione con la pianta.

Se non riuscite a trovare la posizione da raggiungere, trovate al solito una mappa in calce alla notizia con sopra indicata l'isola a forma di cuore.

