Fortnite: come piazzare prove incriminanti al Gattogrill o al Laboratorio della Latrina

Con il debutto della seconda ondata di sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5, che entra ufficialmente nella Settimana 2, troviamo anche una particolare missione che chiede ai giocatori di piazzare prove incriminanti al Gattogrill o al Laboratorio della Latrina.

L'obiettivo di questa sfida, che mette in palio per i giocatori ben 15.000 Punti Esperienza che non fanno mai male nella scalata al livello 100 del Pass Battaglia, consiste nell'interagire con tre diversi oggetti sparsi in giro per i due luoghi d'interesse che potete leggere nella descrizione della missione: Laboratorio della Latrina o Gattogrill. Il modo più rapido per completare la sfida è sicuramente quello di atterrare a Gattogrill, un'area dalle dimensioni non particolarmente generose e dentro la quale potrete raggiungere molto agilmente tutti e tre gli "ologrammi" arancioni con i quali interagire per posizionare delle cassette delle lettere distrutte.

Ecco di seguito i luoghi in cui trovare gli oggetti in questione:

Nell'area a sud di Gattogrill, ad est rispetto alla stazione di servizio

Nell'area a nord di Gattogrill, alla destra del camper situato nella parte più in altro

Davanti all'entrate del container nella parte più bassa dell'area a nord di Gattogrill

Nel caso in cui foste in difficoltà, potete trovare qui sotto non solo una mappa con sopra indicati i luoghi da raggiungere per il completamento della sfida, ma anche delle immagini che vi aiuteranno a comprendere meglio quali sono i posti nei quali si nascondono le prove da piazzare. Vi ricordiamo inoltre che, se completata nella modalità Rissa a Squadre, questa sfida risulterà molto più semplice a causa del minor numero di nemici presenti nell'area, così che possiate aggirarvi per Gattogrill senza che qualcuno possa mettervi i bastoni tra le ruote.

Avete già letto la nostra guida su come nascondersi sotto la sabbia in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5?