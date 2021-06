Fortnite: come posizionare cartelli di benvenuto e stereo portatili

Alcune delle nuove missioni della Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 richiedono di posizionare oggetti in giro per la mappa: scopriamo insieme quali sono i luoghi nei quali piazzare ogni singolo strumento per ottenere grossi quantitativi di Punti Esperienza.

In questa guida vi aiuteremo infatti a completare le sfide "Posiziona gli stereo portatili a Cala Credente" e "Posiziona cartelli di benvenuto a Parco Pacifico e Lago Languido", entrambe sfide leggendarie a tempo della terza settimana.

Ecco i luoghi nei quali si possono posizionare gli stereo portatili a Cala Credente:

Il primo stereo si può posizionare sulla parte destra della spiaggia del punto d'interesse, accanto ad una delle sdraio che circondano il disegno sulla sabbia

Il secondo stereo portatile si può posizionare dietro la strumentazione di fronte al grosso palco situato al centro del punto d'interesse

Questi sono invece i luoghi relativi al posizionamento di alcuni dei cartelli di benvenuto:

Parco Pacifico: accanto agli spalti del piccolo campo da calcio

Parco Pacifico: proprio davanti alla casa in mattoni rossi nell'angolo a nord-ovest

Parco Pacifico: davanti all'entrata della casa verde ad ovest rispetto al campo da calcio

Parco Pacifico: a sud rispetto al chiosco situato al centro del punto d'interesse

Parco Pacifico: all'entrata della piccola cittadina a nord-est

Lago Languido: ad ovest della grossa struttura al centro dell'area

Lago Languido: all'entrata ad est del punto d'interesse

Che si tratti di cartelli o di stereo portatili, troverete in corrispondenza dei luoghi in cui posizionare gli oggetti una sagoma trasparente di colore blu che emette un bagliore: vi basterà avvicinarvi ad essa ed interagire per piazzare l'oggetto ed avanzare nella sfida. Nel caso in cui ci fossero troppi giocatori nelle aree coinvolte, vi suggeriamo come al solito di avviare una partita in modalità Rissa a Squadre per evitare ogni tipo di interferenza da parte degli avversari.

