Fortnite: come posizionare un cristallo dello spirito sul monte più alto

Tra le numerose sfide appena arrivate con la Settimana 11 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 ne troviamo una molto particolare, dal momento che l'obiettivo consiste nel raggiungere il luogo più elevato dell'intera mappa di gioco.

Per completare questa sfida settimanale, infatti, occorre "posizionare un cristallo dello spirito sul monte più alto". Come sicuramente saprete, il luogo più alto dell'intera isola del battle royale trgato Epic Games corrisponde al Monte Kay, ovvero l'enorme montagna innevata che si può trovare poco più a sud di Gattogrill. Non è possibile sbagliarsi sul luogo da raggiungere per un semplice motivo: oltre ad avere dimensioni ridotte, la cima del Monte Kay è segnalata da un'altissima bandiera di colore arancione ed è quindi molto semplice atterrare in prossimità dell'obiettivo. Una volta in cima alla montagna, interagite con la sagoma trasparente per posizionare il cristallo dello spirito e completare la sfida.

Se il Monte Kay dovesse essere troppo affollato per via dei giocatori intenti a completare la sfida, non esitate ad avviare una partita in modalità Rissa a Squadre, così da poter portare a termine la missione senza che altri utenti possano infastidirvi. In calce alla guida potete trovare una mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale è presente un simbolo in corrispondenza del luogo da raggiungere per piazzare il cristallo, così che possiate trovarlo facilmente e ottenere subito i 24.000 Punti Esperienza in palio.

