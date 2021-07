Fortnite: come posizionare doni di benvenuto a Vivaio Verdeggiante

Gli alieni hanno invaso uno dei tanti punti d'interesse della mappa di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 e una delle sfide leggendarie della Settimana 5 chiede ai giocatori di accogliere queste creature.

L'obiettivo dell'incarico leggendario in questione consiste infatti nel "posizionare doni di benvenuto a Vivaio Verdeggiante". Prima di parlare della posizione dei doni va fatta una precisazione: quando si cita Vivaio Verdeggiante non si parla d'altro che dell'area della mappa conosciuta fino a poco tempo fa come Siepi d'Agrifoglio. Gli alieni hanno ormai preso possesso del punto d'interesse, nel quale crescono ora piante di origine sconosciuta e in prossimità del vivaio vi è ora un grosso cubo all'interno del quale i giocatori possono approfittare dell'effetto dei naniti, sempre attivi.

Per quello che riguarda invece i doni di benvenuto, si tratta di due oggetti da posizionare premendo il tasto adibito all'interazione presso gli oggetti trasparenti di colore blu sparsi in giro per Vivaio Verdeggiante. Ecco di seguito tutti i dettagli sulla posizione dei doni:

Il primo dono va posizionato all'interno della struttura centrale di Vivaio Verdeggiante, ai piedi della grossa fontana

Il secondo dono si può piazzare nei pressi delle aiuole a nord dell'area, dove solitamente vi è anche un forziere

Prima di lasciarvi ad una mappa sulla quale abbiamo contrassegnato la posizione dei doni di benvenuto, vi ricordiamo che per avere maggiori probabilità di completare la missione senza morire potete avviare un match nella modalità Rissa a Squadre, così da evitare incontri spiacevoli.

