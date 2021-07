Fortnite: come posizionare scorte da survivalista nella fattoria di Semente da fieno

Oggi sono arrivati i nuovi incarichi leggendari della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7, molti dei quali coinvolgono le varie fattorie sparse in giro per l'isola del battle royale.

Una di queste sfide ha come obiettivo quello di "posizionare scorte da survivalista nella fattoria di Semente da fieno" e, per fortuna, si tratta di una sfida che può essere completata molto rapidamente. Sebbene la descrizione di questa missione possa trarre in inganno, quando si parla della fattoria di Semente da fieno non si intende altro che la fattoria di Steel. Per raggiungere questo luogo dobbiamo quindi recarci nella parte più alta dell'isolotto ad ovest rispetto a Podere Pannocchia, altra fattoria presente sulla mappa.

Una volta sul luogo non bisogna fare altro che interagire con le sagome blu trasparenti di almeno una delle scorte da survivalista e in giro per l'area è possibile trovarne almeno quattro.

Ecco di seguito la posizione di ogni singola scorta da survivalista della fattoria di Semente da fieno:

La prima scorta si può piazzare in prossimità del ponte di legno che collega Podere Pannocchia alla fattoria di Steel La seconda scorta è invece lungo la strada che va dal ponte di legno al bivio che permette di andare alla stazione di rifornimento o alla fattoria Un'altra scorta si trova davanti al campo di grano, proprio davanti ad una grossa balla di fieno L'ultima scorta è vicino alla staccionata che si trova vicino alla staccionata di legno che affaccia sulla strada asfaltata

Nel caso in cui non doveste riuscire ad individuare la posizione degli oggetti, in calce alla guida potete trovare una pratica mappa sulla quale abbiamo contrassegnato il luogo esatto in cui posizionare le scorte.

Avete già dato un'occhiata alla nostra guida su come completare tutte le sfide della Settimana 5 in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7?