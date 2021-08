Fortnite: come posizionare telecamere in punti di atterraggio delle navi

Con l'inizio delle sfide della Settimana 10 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 sono arrivati anche gli incarichi leggendari, tra i quali ve n'è uno che chiede ai giocatori di posizionare oggetti in giro per la mappa.

L'obiettivo in questione vuole che gli utenti del battle royale targato Epic Games vadano a "posizionare telecamere in diversi punti di atterraggio delle navi". La missione si completa al posizionamento della terza telecamera e, fortunatamente, di luoghi nei quali poter piazzare l'oggetto ce ne sono a volontà. Possiamo infatti trovare ben quindici diversi punti con i quali interagire per posizionare una telecamera e tutti sono al di fuori dei punti d'interesse segnati sulla mappa.

Per poter completare la sfida dovete raggiungere il luogo in cui è presente una piccola sagoma trasparente di colore blu e premere il tasto adibito all'interazione per posizionare l'oggetto. Sebbene siano tanti i luoghi in cui è possibile far ciò, vi suggeriamo di studiarvi un percorso preciso se volete completare la sfida in maniera rapida. Il percorso più veloce è quello di partire dalla telecamera a nord-est di Corso Commercio per poi piazzare quella ad ovest dello stesso luogo e infine raggiungere l'angolo nord-est di Lago Languido. Se volete semplificare ulteriormente la sfida, potreste completarla nella modalità Rissa a Squadre, così da avere meno interferenze durante il tragitto.

Prima di lasciarvi alla mappa con sopra indicate le posizioni di tutte e quindici le telecamere che possono essere collocate sull'isola, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida con i consigli su come completare incarichi da Clark Kent, Batman Corazzato o Beast Boy in Fortnite e sbloccare così il costume di Clark Kent, fondamentale per aggiungere Superman all'armadietto.