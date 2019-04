Fortnite: ecco come potrebbero essere i ciondoli per le armi

Visto l'incredibile numero di giocatori di Fortnite Battaglia Reale, sono in tantissimi gli artisti e gli appassionati che provano continuamente ad immaginare quali potrebbero essere le prossime novità del battle royale Epic Games.

L'ultimo concept realizzato da un utente riguarda i ciondoli per le armi, una tipologia di accessorio già molto popolare tra i giocatori di Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Stando alla particolare idea dell'utente, il ciondolo andrebbe posizionato in modo tale da essere in bella vista sull'arma quando si entra in modalità mira. Non è però da escludere che gli sviluppatori possano ispirarsi al più recente The Division 2, i cui ciondoli possono invece essere applicati allo zaino del proprio avatar.

Per arricchire poi la sua proposta, l'utente ha pubblicato anche un'immagine con i possibili ciondoli, che potrebbero così essere messi in vendita nel negozio proprio come le coperture per armi e veicoli. Tra gli oggetti che potrebbero trasformarsi in ciondolo troviamo ovviamente il Lama, la Pozione Scudo Grande, il Cubo Kevin, Testa di Pomodor, Durr Burger e tanti altri.

Chissà se l'idea giungerà mai agli occhi del team di sviluppo, che potrebbe approfittare di questo concept per arricchire magari l'offerta del Pass Battaglia della Stagione 9, in arrivo tra qualche settimana. Nel frattempo vi ricordiamo che sono stati annunciati gli orari della manutenzione di domani, durante la quale sarà pubblicato l'aggiornamento con i tanto attesi Furgoni di Riavvio.