Fortnite, Stagione 3: come prendere un'arma a Capanna Catasta

Una delle sfide della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 richiede di far visita a Capanna Catasta per trovare un'arma. Scopriamo insieme la posizione di questo luogo, così da completare facilmente una delle nuove missioni del battle royale.

Capanna Catasta non è un luogo indicato sulla mappa e, per chi non lo sapesse, si tratta della piccola isola situata a nord-ovest di Siepi d'Agrifoglio. Il vostro obiettivo è quello di atterrare in corrispondenza dell'isolotto e recuperare un'arma qualsiasi. Purtroppo non ci sono molti oggetti e forzieri sulla superficie dell'isola ed è probabile che in molti si fionderanno lì per completare la missione: il nostro consiglio è quindi quello di procedere al completamento della sfida in una partita di Rissa a Squadre, nella quale ci sono maggiori probabilità di essere gli unici a voler raggiungere quel punto d'interesse.

Se avete bisogno di maggiori indicazioni su come raggiungere Capanna Catasta, qui sotto trovate una mappa con sopra indicata la sua posizione esatta.

