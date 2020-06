Fortnite: come prepararsi all'arrivo della Stagione 3

Mancano solo pochi giorni alla conclusione della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 e, in vista dell'arrivo della Stagione 3, ecco una serie di consigli che vi aiuteranno a chiudere col botto l'attuale stagione e ad iniziare nel migliore dei modi la prossima.

Battle Pass

Il primo suggerimento che possiamo darvi non può essere che completare il Pass Stagionale. Giungere almeno al livello 100 del pass non è solo importante per arricchire il proprio armadietto con tanti contenuti esclusivi che non potranno più essere sbloccati in alcun modo, ma anche per ottenere i preziosi V-Buck che vi torneranno utili sia per l'acquisto del prossimo pass che per acquistare le tante skin che arriveranno con la Stagione 3. Se avete difficoltà nel salire di qualche livello, vi suggeriamo di portare a termine quante più sfide vi è possibile, così da semplificare sensibilmente la scalata al 100.

Deadpool e Maya

Dal momento che manca ancora qualche giorno al termine della stagione, vi consigliamo anche di ottenere le skin di Deadpool (con relative varianti X-Force) e Maya. Il primo si può sbloccare molto rapidamente, dal momento che le sfide da completare sono incredibilmente facili e sarebbe davvero un peccato lasciarselo sfuggire. La seconda, invece, è una particolare skin femminile che può essere personalizzata attraverso numerosi accessori e colorazioni alternative, extra che però vanno sbloccati tramite sfide legate al combattimento.

Stili alternativi e versioni dorate

Se avete già sbloccato alcune delle skin del Pass Battaglia, non dimenticate che c'è la possibilità di aggiungere al vostro inventario una loro versione alternativa, la quale si ottiene portando a termine una serie di sfide legate all'Agenzia. Esiste anche un modo per ottenere la versione dorata di queste skin raggiungendo livelli superiori al 100, ma il tempo ormai stringe ed è improbabile che riusciate a sbloccarle.

Deltaplano della Stagione 2

Sempre a proposito di contenuti non più recuperabili al termine della Stagione 2, vi consigliamo di recuperare il deltaplano stagionale. L'ombrello della Stagione 2 si può sbloccare vincendo una partita nella modalità Singolo, Coppie o Squadre e, purtroppo, in questo caso non vale la modalità Rissa a squadre. Se ci tenete ad aggiungere questo deltaplano alla vostra collezione, cercate di vincere almeno una partita, magari in compagnia di altri giocatori per avere maggiori probabilità di ottenere una Vittoria Reale.

Sfide giornaliere

L'ultimo consiglio che vi daremo oggi vi consentirà di iniziare con un piccolo vantaggio la Stagione 3. Cercate di non completare le sfide giornaliere nei tre giorni che precedono l'inizio della prossima stagione, così facendo potrete portarle tutte a termine subito dopo l'acquisto del nuovo Pass Battaglia e guadagnare abbastanza punti esperienza da ottenere un paio di livelli di vantaggio sugli altri giocatori. Non è molto, ma si tratta in ogni caso di un piccolo boost.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che l'evento Il Dispositivo si terrà il prossimo lunedì 15 giugno e l'inizio della Stagione 3 è invece fissato a mercoledì 17 giugno.