Fortnite: come provare la bassa gravità con i Naniti alieni o sulla Nave madre

Il tema principale della Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 sono gli alieni e anche nel corso della Settimana 4 sono diversi gli incarichi epici che riguardano le creature che hanno invaso l'isola del battle royale.

Uno di questi incarichi ha come obiettivo principale quello di "provare la bassa gravità con i Naniti alieni o sulla Nave madre" e, a differenza di quanto si possa pensare, non si tratta di una missione particolarmente difficile da portare a termine, anzi. Il metodo più rapido per completare la sfida consiste nell'avviare una partita nella modalità Solo e atterrare presso uno dei Rapitori, ovvero gli enormi dischi fluttuanti che possono essere trovati su alcuni dei punti d'interesse della mappa di Fortnite. Mentre siete sulla superficie del mezzo noterete di tanto in tanto una strana luce verde al centro: fiondatevi al suo interno e premete il tasto per l'interazione per essere rapiti dalla nave madre e prendere parte all'esperimento. L'esperimento consiste in una sorta di mini-gioco durante il quale i giocatori non possono eliminarsi ma hanno solo un'arma che sbalza via gli avversari. L'obiettivo è quello di raccogliere delle sfere gialle entro il tempo limite (che può essere prolungato raccogliendo le sfere grigie) e, al termine della sfida, si potranno raccogliere all'interno di un magazzino delle armi di rarità proporzionale al numero di sfere raccolte.

Tutto l'esperimento avviene in assenza di gravità e, di conseguenza, basta entrare sulla nave madre per completare la sfida della Settimana 4 e accaparrarsi i 30.000 Punti Esperienza come ricompensa, i quali vi aiuteranno a sbloccare qualche Stella della Battaglia extra.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida su come completare tutte le sfide nella LTM The Pit in Fortnite Estate Cosmica.