Fortnite: come può continuare il suo successo? Ninja prova a spiegarlo

Tyler "Ninja" Blevins ha discusso del futuro del titolo Epic Games in un recente stream e di come lo sviluppatore statunitense possa mantenerlo vivo e vitale attenuando il fisiologico calo che potrebbe verificarsi.

Dall'uscita della modalità Battle Royale a settembre 2017, Fortnite ha infranto numerosi record, merito di una società che è riuscita a “coccolare” la propria creatura aggiornandola con costanza e inserendo una gran quantità di nuovi contenuti nel corso dei mesi.

Ninja continua semplicemente a battere su un punto in particolare: i giocatori devono "fidarsi" di Epic Games e di come si stanno muovendo per “tutelare” il futuro del titolo.

"Quello che Epic deve fare sono due cose: continuare a reinvestire nel loro gioco e cercare di non affossarlo con aggiornamenti che lo rendano sbilanciato. Inoltre, finché gli oggetti estetici e le emote rimarranno freschi e originali, tutti continueranno a comprarle".

Ninja, poi, ha continuato puntando il dito sull'atteggiamento negativo degli influencer, affermando – a prescindere dalle lamentele giuste – che le critiche “distruttive” non aiuteranno certo il titolo e la community a crescere.

Inoltre, lo streamer si interroga sul motivo per cui le persone si mettono a criticare il gioco che amano (e su cui ci passa quotidianamente ore) solo per il gusto di farlo. Ninja, ovviamente, da “vecchio” del settore (grazie alle sue passate esperienze su altri titoli) sa benissimo che, se gli sviluppatori e la community iniziano a non capirsi più, il tracollo di Fortnite sarà repentino e inarrestabile.