Fortnite: come raccogliere 500 Lingotti nella Stagione 5

In maniera molto simile a Call of Duty Warzone, in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 è ora possibile accumulare una valuta di gioco che può essere poi investita in diversi modi per avere dei vantaggi in partita. Scopriamo insieme come fare per accumulare Lingotti d'oro e completare una delle sfide della Settimana 1.

Se avete già portato a termine la sfida di Fortnite Stagione 5 che chiede di parlare con 3 personaggi, il vostro obiettivo è ora quello di accumulare 500 Lingotti d'oro. Fortunatamente si tratta di una missione molto semplice che non richiede particolari sforzi da parte del giocatore, dal momento che i Lingotti in questione non vanno raccolti tutti i una sola partita. Se non avete idea di come trovare questi oggetti in giro per la mappa, sappiate che non esiste un unico modo per accumularne qualcuno.

Ecco di seguito alcuni semplici metodi attraverso i quali si possono ottenere Lingotti:

Completando le Taglie assegnate dai personaggi

Portando a termine gli Incarichi assegnati dai personaggi

Aprendo i forzieri sparsi in giro

Eliminando un avversario (in questo caso vanno fisicamente raccolti tra gli oggetti lasciati cadere)

Se volete quindi velocizzare il completamento di questa sfida non possiamo che suggerirvi di far visita ad uno dei principali personaggi che si possono trovare nei punti d'interesse e accettare quanti più Incarichi e Taglie possibili. Se le Taglie sono troppo complesse per voi, potete ripiegare sugli Incarichi, i cui obiettivi sono molto semplici e spesso non richiedono di eliminare altri giocatori per essere portati a termine. Per comprendere meglio queste nuove meccaniche di gioco, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come accettare e completare una Taglia in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5.

Avete già visto il video-leak con le skin in arrivo nel negozio oggetti di Fortnite Stagione 5?