Fortnite: come raccogliere 75 unità di ciascun materiale entro 60 secondi

Una delle sfide di Skye della settimana 7 di Fortnite richiede di raccogliere 75 unità di ciascun materiale entro 60 secondi dall'atterraggio. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarla nel modo più rapido possibile.

Una sfida all'apparenza complicata, ma che scegliendo il luogo giusto in cui atterrare può rivelarsi abbastanza fattibile. Noi ne abbiamo individuato uno che può semplificarvi la vita: vediamolo insieme.

Dove atterrare per accogliere 75 unità di ciascun materiale entro 60 secondi

La sfida in questione richiede di raccogliere 75 unità di legno, 75 unità di metallo e 75 unità di pietra entro 60 secondi dall'atterraggio dal Bus della Battaglia.

Ci sono diversi luoghi in cui è possibile atterrare per portare a termine questa sfida. Se volete andare a colpo sicuro, vi consigliamo di atterrare a nord-ovest di Foresta Frignante, nel punto mostrato nell'immagine a fondo pagina. Qui troverete facilmente 75 unità di metallo dalla mascotte a forma di hamburger, 75 unità di legno dagli alberi e 75 unità di pietra dalle rocce presenti nei dintorni.

