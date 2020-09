Fortnite: come raccogliere gli Anelli Fluttuanti a Castello Corallo

Tornano nella Settimana 5 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 gli Anelli Fluttuanti e l'obiettivo dei giocatori è questa volta quello di andare a raccogliere quattro di questi collezionabili in giro per il punto d'interesse situato a nord-ovest della mappa che prende il nome di Castello Corallo.

Al solito questa sfida è molto semplice da portare a termine, dal momento che gli anelli sono tutti posizionati in luoghi sopraelevati e sono quindi visibili immediatamente, senza che vi sia il bisogno di entrare nelle strutture o distruggere oggetti. La maggior parte di questi anelli è nascosta nell'area a nord di Castello Corallo e solo uno si trova nella parte più bassa. Per trovarli tutti vi consigliamo di dare un'occhiata all'immagine che abbiamo realizzato per voi e che trovate in calce alla guida, così da poter trovare senza particolari problemi la posizione esatta di ciascuno degli Anelli Fluttuanti.

Prima di lasciarvi alla mappa utile al completamento della sfida, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i consigli su come far ballare i robot delle Stark Industries in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 e portare a termine una delle sfide della Settimana 5.

Sapevate che a breve arriveranno le sfide del compleanno di Fortnite Battaglia Reale con tante ricompense gratuite?