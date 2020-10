Fortnite: come raccogliere gli Anelli Fluttuanti a Foschi Fumaioli

Le sfide della Settimana 9 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 sono ora disponibili e una di queste chiede ancora una volta ai giocatori di recarsi in uno specifico luogo della mappa per raccogliere gli Anelli Fluttuanti.

La missione in questione consiste infatti nella raccolta di cinque diversi oggetti di colore azzurro in giro per Foschi Fumaioli. Non è difficile completare questa sfida, ma a differenza delle scorse volte, gli anelli nascosti nel punto d'interesse sono sia fuori che dentro alcuni edifici e potrebbe essere molto difficile individuarli senza un aiuto. Ecco di seguito la posizione di tutti i cinque anelli fluttuanti di Foschi Fumaioli:

Su una balconata dell'edificio ad ovest dell'area

Dall'edificio sul quale avete raccolto il primo anello guardate verso est, troverete una colonna di metallo sulla quale è presente il secondo anello

Il terzo anello si nasconde nell'edificio al centro di Foschi Fumaioli ed è in alto, agganciato ad una sorta di gancio meccanico

Il quarto anello è all'esterno, sul tubo metallico che collega gli edifici 4 e 5

L'ultimo anello è all'interno della struttura a nord-est dell'area, su un tubo situato in alto

Per raccogliere gli anelli non occorre interagirci ma semplicemente passarci attraverso. Se volete completare la missione in tranquillità vi consigliamo di farlo nella modalità Rissa a Squadre, nella quale è anche possibile rischierare il deltaplano e spostarsi rapidamente da un luogo all'altro per raccogliere in fretta i collezionabili. Se state avendo problemi nel ritrovamento di questi anelli, trovate in apertura della guida un filmato che mostra tutte le loro posizioni e un'immagine della mappa con tutti i dettagli.

