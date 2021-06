Fortnite: come raccogliere bombolette spray a Moli Molesti o a Parco Pacifico

Sono arrivati a sorpresa gli incarichi epici della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 e uno di questi chiede ai giocatori di raccogliere collezionabili in specifici luoghi dell'isola.

L'obiettivo della sfida in questione consiste nel "raccogliere bombolette spray nei depositi di Moli Molesti o nei garage di Parco Pacifico". Si tratta di una sfida piuttosto semplice a causa della presenza di numerosi oggetti da raccogliere sparsi in giro per i due punti d'interesse ed è quindi facilissimo trovare tutti quelli utili per il completamento della missione settimanale in una manciata di secondi, a patto però di sapere esattamente dove cercare. A tal proposito, le bombolette di Moli Molesti possono essere trovate al piano terra di ogni singolo edificio di questo punto d'interesse, ma per rendere la sfida più veloce potete dirigervi subito all'interno degli enormi capannoni nella parte a nord del luogo segnato sulla mappa: potete trovare le bombolette vicino agli scaffali e, più in generale, in giro per queste strutture. Nel caso di Parco Pacifico, invece, le bombolette si trovano tutte all'interno dei garage delle abitazioni e nella grossa officina accanto alla stazione di servizio. Potete quindi atterrare in questo luogo d'interesse ed entrare nel garage delle varie case presenti in zona per trovare le bombolette, le quali sono davvero semplici da individuare.

Nel caso in cui doveste avere difficoltà ad esplorare questi luoghi, vi suggeriamo di completare la missione nella modalità Rissa a Squadre, la quale presenta la possibilità di rinascere dopo la morte e supporta un numero di giocatori ridotto, così che sia difficile incontrare avversari durante la ricerca delle bombolette spray.

Prima di lasciarvi alla mappa con sopra indicata la posizione di alcune bombolette, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida alla posizione dei Manufatti Alieni della Settimana 1 di Fortnite Stagione 7.