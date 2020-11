Fortnite: come raccogliere da Bus e furgoni nei luoghi originali

Una delle nuove missioni della Settimana 4 delle Sfide Passione PE di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 potrebbe essere complessa da portare a termine a causa di alcuni piccoli errori in fase di traduzione. Scopriamo insieme come fare per "raccogliere da Bus e furgoni nei luoghi originali di Fortnite".

Innanzitutto vanno specificati quali sono i luoghi originali di Fortnite Battaglia Reale: con questo termine, infatti, gli sviluppatori si riferiscono a tutte le aree di gioco attualmente disponibili sulla mappa e presenti nel gioco sin dal Capitolo 1, ovvero sulla vecchia isola del battle royale. Pertanto, quando si parla di luoghi originali ci si riferisce a Borgo Bislacco, Corso Commercio e il cinema all'aperto situato a sud-ovest rispetto alle Star Industries. Il vostro obietti non consiste nel raccogliere materiali come scritto nei menu di gioco (ed è qui che è presente un errore di traduzione), ma occorre distruggere un autobus o un furgone in uno di questi luoghi. Il modo più semplice per completare la sfida è quello di avviare una partita in modalità Rissa a Squadre, atterrare in uno dei luoghi originali di Fortnite e distruggere un veicolo prima che lo faccia qualcuno al vostro posto, costringendovi ad avviare un'altra partita.

Nel caso in cui foste in difficoltà nel reperire i luoghi originali di Fortnite, abbiamo creato per voi una pratica mappa sula quale sono stati contrassegnati tutti i posti all'interno dei quali si possono trovare i veicoli da distruggere per il completamento della sfida settimanale.

Vi ricordiamo che siete ancora in tempo per seguire i passaggi utili per sbloccare gratis la copertura Nebbia arcobaleno grazie alla collaborazione Fortnite x Houseparty. I possessori di un processore Intel possono inoltre sbloccare gratis l'esclusiva skin Fendiflutti in Fortnite.