Fortnite: come raccogliere un cesto di pomodori da una fattoria vicina

Tra le nuove sfide della Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 troviamo una particolare missione che chiede ai giocatori di esplorare una porzione della mappa alla ricerca di cesti di pomodoro.

Per poter completare la sfida in questione non dovete far altro che raccogliere uno dei tre cesti di pomodori che si nascondono in giro per l'area che circonda Colosseo Colossale. Ecco di seguito tutte le posizioni dei cesti:

Nella fattoria ad est di Colosseo Colossale, nella cucina al piano terra della struttura

Nel fienile della fattoria a nord di Colosseo Colossale, all'ultimo piano della struttura in legno

Nella casa della fattoria a nord d Colosseo Colossale, nella cucina al piano terra

In ognuno di questi luoghi indicati troverete una grossa pentola di metallo con all'interno un bel po' di pomodori e per portare a termine la sfida vi basterà interagire con uno solo di questi oggetti, così da passare allo step successivo della sfida ed ottenere ben 20.000 Punti Esperienza. È molto probabile che nelle prossime ore saranno in moltissimi i giocatori che atterreranno in una delle due fattorie con l'obiettivo di completare la sfida o di restare in attesa dei giocatori per eliminarli mentre sono intenti a raccogliere uno dei cesti di pomodoro e sono quindi dei bersagli facili per i loro fucili di precisione. Per ovviare a questo problema, vi suggeriamo come sempre di avviare una partita in modalità Rissa a Squadre e atterrare in uno dei tre luoghi segnalati quando questi fanno parte della vostra metà mappa, così che nessuno possa disturbarvi mentre state raccogliendo l'oggetto.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una serie di consigli su come abbattere strutture avversarie con l'X-4 Stormwing in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5.