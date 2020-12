Fortnite: come raccogliere gnomi da Forte Frittella e Siepi d'Agrifoglio

Un'altra delle sfide della Settimana 5 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 ha come protagonisti gli gnomi da giardino, le cui statue andranno questa volta raccolte e non disseppellite da alcuni specifici luoghi d'interesse della mappa.

Il vostro obiettivo è in questo caso quello di raccogliere gnomi da Forte Frittella e Siepi d’Agrifoglio. Per chi non avesse una perfetta conoscenza della mappa del battle royale, Forte Frittella non è altro che la grossa fortezza di pietra che si può raggiungere andando a nord-ovest di Sabbie Sudate e a sud-ovest di Castello Corallo.

Ecco la posizione dei quattro gnomi da giardino che andranno raccolti per il completamento della sfida:

Il primo gnomo è situato a Forte Frittella, nel piccolo negozio a nord-est della struttura: l'oggetto si nasconde dietro la cassa Sempre a Forte Frittella, andate al centro della struttura di pietra: troverete il secondo gnomo da giardino sotto la rampa di scale di legno A nord di Siepi d'Agrifoglio: il piccolo gnomo è nell'area addobbata e piena zeppa di pacchetti regalo Al centro di Siepi d'Agrifoglio, tra le piante della serra

Per poter completare la missione non dovete far altro che avvicinarvi a ciascuno di questi gnomi da giardino e premere il tasto per interagire, così da raccoglierli e registrare i progressi della sfida. Raccolti tutti e quattro gli gnomi, completerete la sfida e otterrete ben 20.000 Punti Esperienza. In calce alla guida trovate anche un'immagine con sopra indicata la posizione esatta di ognuno degli gnomi, così da raccoglierli ancor più velocemente.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche qualche consiglio su come trovare la moneta blu sepolta a Corso Commercio in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5. Avete già letto la guida su come rinfocolare un falò in Fortnite?