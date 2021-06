Fortnite: come raccogliere la guida del perfetto survivalista

Da oggi sono disponibili gli incarichi leggendari della Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7, i quali sono tutti legati alla misteriosa scomparsa del Fattore Steel e resteranno attivi solo per una settimana.

L'obiettivo di uno degli incarichi settimanali ha come principale obiettivo quello di "raccogliere la guida del perfetto survivalista" e, per farlo, occorre raggiungere uno specifico luogo dell'enorme isola del battle royale targato Epic Games. L'oggetto in questione non è altro che un libro che il giocatore deve raccogliere avvicinandosi ad esso per poi premere il tasto adibito all'interazione. Il vostro obiettivo è situato a Idro 16, ovvero uno dei tanti luoghi non contrassegnati da un nome sulla mappa. Per chi non conoscesse la posizione di Idro 16, parliamo della fabbrica situata a metà strada tra Pantano Palpitante e Brughiere Brumose, ad ovest rispetto all'enorme diga. Per trovare la guida del perfetto survivalista dovete entrare all'interno della grossa struttura in mattoni ed entrare nell'ufficio a nord-est, al piano terra: potete trovare il manuale a terra, accanto alla scrivania.

Nel caso in cui non conosceste la posizione del luogo da raggiungere per completare la sfida, potete dare uno sguardo alla mappa che abbiamo realizzato per voi e che trovate qui sotto, così da poter individuare immediatamente il luogo in cui si nasconde la guida del perfetto survivalista. Vi suggeriamo inoltre di completare la missione nella modalità Rissa a Squadre, così che altri giocatori non possano infastidirvi mentre vi dirigete all'obiettivo.

