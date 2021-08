Fortnite: come raccogliere una lattina vintage di cibo per gatti e un vaso di fiori

Sono disponibili oggi gli incarichi leggendari della Settimana 11 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 e due di questi vogliono che i giocatori si rechino in specifici luoghi dell'isola con l'obiettivo di raccogliere degli oggetti davvero bizzarri.

Ci riferiamo alle missioni la cui descrizione corrisponde a "Raccogli una lattina vintage di cibo per gatti a Gattogrill o Scogliere Scoscese" e "Raccogli un vaso di fiori a Lago Languido". In entrambi i casi basta raccogliere un solo oggetto per completare la sfida, sebbene i luoghi indicati ne contengano diversi tra i quali scegliere.

Ecco l'elenco completo di tutte le lattine vintage di cibo per gatti a Gattogrill, ovvero quelle più semplici da raccogliere:

Il primo oggetto è all'esterno dell'edificio della stazione di servizio di Gattogrill, all'angolo che punta a nord-est.

La seconda scatola di cibo per gatti si può trovare nella discarica a nord di Gattogrill, proprio al centro della piccola area, nei pressi del falò.

La terza scatola è sempre nella discarica, nell'angolo a nord-est vicino al distributore automatico.

Per quello che riguarda invece la seconda sfida, ci sono in totale otto diversi vasi di fiori che i giocatori possono raccogliere in giro per Lago Languido, ma uno di questi è più accessibile rispetto agli altri ed è per questo motivo che vi consigliamo di raccogliere proprio lui. Il vaso di fiori in questione è nel piccolo negozio in fondo a sud di Lago Languido e poggia su un piccolo tavolo di legno (noterete facilmente l'oggetto grazie al bagliore blu che emette).

Prima di lasciarvi ad un'immagine della mappa sulla quale abbiamo contrassegnato la posizione degli oggetti da raccogliere, vi ricordiamo che un leak di Fortnite Capitolo 2 ha anticipato l'arrivo delle skin di Morty e Will Smith.