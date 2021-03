Fortnite: come raccogliere libri di cucina da Parco Pacifico e Scogliere Scoscese

Tornano anche nel corso della Settimana 14 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 le sfide proposte dagli sviluppatori e, questa volta, una delle missioni a tempo chiede ai giocatori di andare a caccia di libri di cucina in specifici punti d'interesse dell'isola del battle royale.

Questi manuali ricchi di ricette e altri suggerimenti sull'arte culinaria possono essere trovati in due diversi luoghi, ovvero Parco Pacifico e Scogliere Scoscese. In giro per queste aree della mappa possono essere trovati numerosi libri di cucina ma ve ne basteranno solo quattro per poter portare a termine la missione ed ottenere i 40.000 Punti Esperienza messi in palio. Come potete facilmente intuire, questi oggetti si trovano all'interno delle cucine o delle dispense delle due aree e possono essere facilmente riconosciuti non solo perché sono gli unici libri sul pavimento, ma anche per via dello scudo presente sulla copertina. una volta individuato il collezionabile, avvicinatevi e premete il tasto dedicato all'interazione per raccogierlo.

Ecco di seguito la posizione dei libri a Parco Pacifico:

Uno dei libri si trova nella cucina al piano terra dell'edificio a nord-est, quello in cui è possibile trovare il personaggio Carlino

Altri tre libri si possono trovare nei tre edifici sulla metà sinistra del punto d'interesse, in ognuno dei quali si nascondono sempre nella cucina al piano terra

Questi sono invece i libri che possono essere trovati a Scogliere Scoscese:

Accedendo al punto d'interesse da sud, entrate nel primo edificio sulla sinistra: il libro si trova al piano terra, vicino alla rampa di scale

Nell'edificio a nord-est di Scogliere Scoscese c'è una sorta di dispensa: il libro si trova accanto ad uno dei frigoriferi

Qui sotto trovate anche una mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale sono stati cerchiati i luoghi nei quali è possibile trovare un libro.

