Fortnite: come raccogliere libri da Siepi d'Agrifoglio e Sabbie Sudate

Una delle nuovissime sfide della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 ha come obiettivo quello di raccogliere libri in due diversi punti d'interesse dell'isola del battle royale: Siepi d'Agrifoglio e Sabbie Sudate.

Per poter completare la sfida e accaparrarvi i 20.000 Punti Esperienza in palio non dovete far altro che individuare i cinque diversi libri sparsi in giro per le due aree di gioco. Questi oggetti si trovano all'interno di specifici appartamenti e sono a terra, vicino a delle librerie.

Ecco di seguito la posizione di tutti i cinque libri:

A Sabbie Sudate, nella piccola casa situata a sud-est: entrate nell'appartamento e cercate la camera da letto con la libreria, di fianco alla quale è presente uno dei libri sul pavimento Sempre a Sabbie Sudate, nell'appartamento di fianco a quello del precedente libro: l'oggetto è vicino alla libreria accanto alle scale che conducono al secondo piano A Siepi d'Agrifoglio, nella grande casa di colore giallo a nord: entrate e guardate sulla parete sinistra per trovare lo scaffale con i libri e l'oggetto da raccogliere Sempre a Siepi d'Agrifoglio, all'interno della grossa casa con garage a nord-est: entrate e girate a destra per raggiungere in fondo una stanza con la libreria e il libro nascosto in un angolo L'ultimo libro si trova nella casa verde a sud-est di Siepi d'Agrifoglio: al primo piano trovate una stanza con una libreria e un camino e l'oggetto si trova proprio dietro quest'ultimo

Qui sotto trovate anche una mappa con sopra segnate le posizioni di tutti i libri da raccogliere a Sabbie Sudate e a Siepi d'Agrifoglio, così che possiate raggiungerli ancora più velocemente. Se state avendo difficoltà nel trovare gli oggetti a causa della forte presenza di nemici, vi suggeriamo inoltre di completare la sfida in modalità Rissa a Squadre, così da ridurre il numero di giocatori e agire senza interferenze.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida su come trovare la capsula misteriosa in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5.