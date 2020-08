Fortnite: come raccogliere il Mjolnir, martello di Thor utilizzabile come piccone

Ad accompagnare Thor nella nuova Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 non poteva certo mancare il Mjolnir, il possente martello che il Dio del Tuono può utilizzare per volare e combattere. Scopriamo insieme come fare per sbloccare questa speciale arma, presente nel battle royale sotto forma di strumento da raccolta.

Il primo requisito necessario per sbloccare Mjolnir è l'essere in possesso della skin di Thor, che vi ricordiamo si può ottenere solo ed esclusivamente acquistando il Pass Battaglia. Il secondo requisito è il raggiungimento del livello 8 del pass, grazie al quale si può sbloccare la Sfida Risveglio di Thor, che chiede al giocatore di dimostra il proprio valore raccogliendo Mjolnir come Thor. Il martello è posizionato nel cratere a sud-ovest di Borgo Bislacco e solo chi indossa il costume dell'Avenger può interagirci e raccoglierlo. Il vostro obiettivo è quindi quello di atterrare in questo luogo e raccogliere il piccone per iniziare sin da subito a raccogliere materiali a colpi di Mjolnir. Va precisato che solo Thor può utilizzare questo strumento da raccolta, che si trasformerà nel piccone predefinito nelle mani di qualsiasi altro personaggio.

Prima di lasciarvi alla mappa con la posizione del martello, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la posizione degli Anelli Fluttuanti a Brughiere Brumose.