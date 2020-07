Fortnite: come raccogliere pietra da Rapide a Riposo

Una delle sfide della Settimana 7 della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 chiede ai giocatori di recarsi in un luogo che prende il nome di Rapide a Riposo per accumulare un bel po' di unità di pietra. Scopriamo insieme come fare per raggiungere questo luogo non contrassegnato sulla mappa.

Rapide a Riposo non è altro che l'area ad est di Lago Languido. Il vostro obiettivo è quello di recarvi in questo luogo ed iniziare a colpire ripetutamente qualsiasi oggetto di pietra o le stesse rocce per accumulare questo materiale e completare la sfida. Nel caso in cui qualcuno dovesse uccidervi prima che completiate l'obiettivo non preoccupatevi, poiché potete raccogliere le restanti unità di pietra in un'altra partita.

Se state avendo problemi nel raggiungere questa specifica area del mondo di gioco, sappiate che qui sotto trovate una mappa con sopra indicata la posizione esatta di Rapide a Riposo.

