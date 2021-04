Fortnite: come raccogliere Uova molleggiate e sbloccare gratis il piccone Qua qua tattici

In concomitanza con l'evento di Pasqua sono arrivate anche le sfide della Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6, una delle quali permette ai giocatori di sbloccare in maniera completamente gratuita un bizzarro strumento da raccolta chiamato "Qua qua tattici".

L'obiettivo è, nello specifico, quello di "raccogliere le Uova molleggiate nascoste sull'isola". Non lasciatevi ingannare dalla descrizione, poiché non si sta parlando delle uova di Raptor ormai schiuse, ma delle coloratissime uova pasquali (potete vederne una nell'immagine in calce alla guida) che il team di sviluppo ha disseminato per tutta la mappa. Non esiste un luogo specifico in cui trovare questi oggetti, i quali possono essere trovati nei luoghi all'aperto in piccoli gruppi e possono essere raccolte o consumate proprio come i funghi e le mele: una volta mangiato l'uovo, il giocatore ripristina 5 punti scudo e acquisisce il potere di saltare più in alto senza subire danno da caduta per una manciata di secondi. La maggior concentrazione di uova sembra esserci nell'area tra la Guglia, Foresta Frignante e Lago Languido: solitamente le uova sono nei luoghi sopraelevati e non sono mai da sole, quindi fareste meglio a guardare nei paraggi dopo averne individuata una.

Sappiate inoltre che, come tutti gli incarichi settimanali leggendari a tempo, anche questo è di gruppo e tiene quindi conto dei progressi registrati dai compagni di squadra. Per rendere molto più veloce il completamento della sfida vi suggeriamo quindi di fiondarvi nella modalità Rissa a Squadre: tutti i giocatori andranno a caccia di uova per la missione settimanale e vi basterà qualche partita non solo per accaparrarvi il piccone pasquale gratuito ma anche tutti i punti esperienza relativi alle restanti quattro fasi.

