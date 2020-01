Fortnite: come raggiungere 100 punti Salute e Scudo in partite diverse

Dopo avervi mostrato dove visitare le fermate del bus, in questa mini-guida alle missioni Rimedio vs Tossina di Fortnite vi spieghiamo come completare la missione che richiede di raggiungere 100 punti salute e scudo in tre diverse partite.

Esistono diversi modi per portare a termine questa sfida. Tutto quello che dovete fare è recuperare i punti salute e scudo con il vostro personaggio, facendoli arrivare a 100, operazione che potete completare usando gli oggetti curativi come le bende o alcuni elementi presenti sulla mappa come i falò. Di seguito vi spieghiamo un metodo molto semplice che può essere usato da tutti i giocatori all'inizio della partita.

Come completare la missione Raggiungi 100 punti Salute e Scudo in partite diverse

Un metodo semplice per completare la sfida è quello di atterrare a Pantano Palpitante, auto-infliggersi dei danni da caduta (per esempio costruendo una rampa e lasciandosi cadere di sotto) ed entrare nel corso d'acqua presente nell'area.

Grazie alla presenza dello slurp, il corso d'acqua presente a Pantano Palpitante possiede delle proprietà curative. Se la vostra salute si trova sotto il livello 100, entrando in questo corso d'acqua potete recuperare i punti salute e i punti scudo, fino a farli arrivare entrambi a 100. Per completare la sfida, dunque, non vi resta che ripetere questa operazione in tre partite differenti.

In alternativa, per completare la missione è sempre possibile usare gli oggetti curativi o i Falò, come vi abbiamo già detto. Parlando delle altre missioni Rimedio vs Tossina, invece, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come guadagnare le medaglie superstite d'argento.