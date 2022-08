Fortnite: come raggiungere l'isola per guardare gli episodi di Dragon Ball Super gratis

La collaborazione tra Fortnite Capitolo 3 e Dragon Ball Super non coinvolge solo il negozio, che ha accolto le skin di quattro personaggi della serie di anime e manga, ma anche la modalità Creativa. Grazie all'iniziativa Festival degli episodi, infatti, i giocatori potranno guardare una selezione di episodi di DB Super su una speciale isola.

Il team Vysena Studios ha realizzato per Epic Games una splendida nave da crociera che permetterà a tutti i giocatori del battle royale gratis di rilassarsi e osservare su uno schermo gigante ben sei episodi di Dragon Ball Super selezionati dalla software house.

Per raggiungere la speciale isola di Dragon Ball Super nella modalità Creativa di Fortnite Capitolo 3, basta accedere alla schermata della selezione della modalità nella lobby e scorrere con i tasti dorsali i menu fino a scegliere la scheda "Codice Isola" e inserire il seguente codice: 3137-9391-7999. Vista l'importanza della mappa, dovreste trovarla anche tra le mappe in evidenza e potete aggiungerla anche ai preferiti per visitarla più rapidamente. Una volta sull'isola, potrete osservare gli episodi che verranno trasmessi sul maxi-schermo, da soli o in compagnia di altri giocatori.

Ecco di seguito l'elenco degli episodi di Dragon Ball Super che si potranno guardare in Fortnite:

Episodio 09 di Dragon Ball Super - Titolo: "Thanks for Waiting, Lord Beerus! A Super Saiyan God is Born at Last! " Episodio 10 di Dragon Ball Super - Titolo: "Show Us, Goku! The Power of a Super Saiyan God!!" Episodio 11 di Dragon Ball Super - Titolo: "Let’s Keep Going, Lord Beerus! The Battle of the Gods!" Episodio 13 di Dragon Ball Super - Titolo: "Goku, Surpass Super Saiyan God!" Episodio 81 di Dragon Ball Super - Titolo: "Bergamo the Crusher vs. Goku! Whose Strength Reaches the Wild Blue Yonder?!" Episodio 98 di Dragon Ball Super - Titolo: "Ah, the Uncertainty! A Universe Despairs!!"

Va precisato che questa particolare iniziativa, completamente gratuita per qualsiasi giocatore di Fortnite Capitolo 3, è già attiva e lo resterà solo fino al prossimo 17 settembre 2022. Avete quindi solo un mese di tempo per raggiungere l'isola di DB Super e guardare gli episodi.

Avete già dato uno sguardo al frenetico trailer dell'evento Fortnite x Dragon Ball Super?