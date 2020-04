Fortnite: dove rendere omaggio ai Pantaloni di Deadpool

Se avete trovato i Boxer di Deadpool potete dedicarvi alla seconda sfida della settimana 9 di Fortnite dedicata al celebre eroe Marvel, cioè quella che richiede di rendere omaggio ai pantaloni di Deadpool. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine.

In realtà si tratta di una sfida molto semplice, la cui unica difficoltà consiste nel capire dove si trovano i pantaloni di Deadpool. Di seguito vi mostriamo la loro posizione, in modo da portare a termine la sfida molto velocemente.

Rendi omaggio ai Pantaloni di Deadpool

Per completare questa sfida dovete avviare una partita di Fortnite Battaglia Reale, individuare sulla mappa i pantaloni di Deadpool e infine rendergli omaggio "salutandoli".

Tanto per cominciare, dove si trovano i pantaloni di Deadpool? Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, i pantaloni in questione si trovano sul tetto di un edificio a Spiagge Sudate, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato. Una volta giunti sul tetto, non dovete far altro che mettervi di fronte ai pantaloni di Deadpool ed effettuare il saluto militare per rendergli omaggio, proprio come mostrato nel video riportato in cima.

Portando a termine questa sfida sbloccherete lo stile X-Force della skin di Deadpool, similmente a quanto visto con le sfide della settimana 8 che permettevano di sbloccare la skin di Deadpool senza maschera.