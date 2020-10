Fortnite: come respingere gli avversari con granate Onda d'urto

Nel set di missioni proposte da Epic Games nel corso della Settimana 9 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 ce n'è una che chiede ai giocatori di respingere gli avversari con granate Onda d'urto. Scopriamo insieme come fare per completare questa sfida.

Come potete facilmente intuire, questa è la sfida della Settimana 9 più insidiosa, dal momento che oltre a richiedere un po' di fortuna nel ritrovamento dell'oggetto, occorre avere anche una buona dose di abilità per fare in modo che gli avversari cadano nella nostra trappola. Per chi non sapesse quale sia l'oggetto da raccogliere per la missione, parliamo del gadget epico chiamato Onda d'urto, ovvero una granata che pochi istanti dopo l'impatto esplode scagliando in aria chiunque si trovi nel raggio dell'esplosione. Il vostro obiettivo è quello di far saltare in aria tre diversi avversari e per farlo dovrete trovare ben due volte l'oggetto in forzieri, casse di rifornimento o in giro per la mappa. Le granate onda d'urto si trovano infatti in pacchetti da due e un solo stack non sarà sufficiente a completare la sfida. Per velocizzare il completamento della missione vi invitiamo al solito ad avviare una partita in modalità Rissa a Squadre per poi atterrare in un luogo ricco di loot per iniziare ad aprire quanti più contenitore vi è possibile fino a trovare le granate. A questo punto non resta altro da fare che cogliere qualche nemico di sorpresa lanciandogli la granata ai piedi e facendolo volare via. Ricordate che l'esplosione avviene pochi istanti dopo l'impatto e non occorre quindi calcolare eventuali spostamenti del nemico che intercorrono tra il lancio e la detonazione, inoltre potete tenere premuto il tasto dedicato al lancio per calcolare con precisione la traiettoria.

