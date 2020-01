Fortnite: come restituire gli oggetti, annullare un acquisto e ottenere un rimborso

Ai giocatori di Fortnite viene offerta la possibilità di annullare gli acquisti effettuati nel negozio, in modo da restituire gli oggetti e ottenere un rimborso. In questa mini-guida vi spieghiamo come fare, indicandovi tutte le tipologie di oggetti che è possibile restituire.

Anche se la maggior parte degli oggetti cosmetici è rimborsabile, occorre precisare che alcuni acquisti non possono essere rimborsati.

Acquisti di Fortnite rimborsabili

Di seguito elenchiamo tutte le tipologie di oggetto che è possibile acquistare nel negozio di Fortnite, e per cui è possibile annullare l'acquisto o richiedere un rimborso:

Costumi

Zaini

Strumenti di raccolta

Deltaplani

Scie

Emote

Schermate di caricamento

Acquisti di Fortnite non rimborsabili

Di seguito, invece, gli acquisti di Fortnite che non possono essere rimborsati in alcun modo:

Pass Battaglia

Livelli del Pass Battaglia

Starter Pack

Founder's Pack

Upgrade del Founder's Pack

Loot Llamas (Salva il Mondo)

Eventi e oggetti settimanali (Salva il Mondo)

Come annullare un acquisto effettuato nel negozio di Fortnite

Quando acquistate un oggetto cosmetico nel negozio di Fortnite, mentre restate nella schermata degli oggetti cosmetici avrete circa 5 minuti di tempo per annullare l'acquisto, semplicemente cliccando su "cancella acquisto" nella parte in basso a destra dello schermo.

Nel momento in cui effettuate un nuovo acquisto dal negozio di Fortnite, dunque, vi consigliamo di spendere qualche secondo in più nella schermata degli oggetti cosmetici, in modo da assicurarvi di aver fatto l'acquisto giusto. In caso contrario, avrete sempre 5 minuti di tempo a disposizione per annullarlo e ottenere il rimborso integrale dei V-Buck che avete speso.

Come richiedere un rimborso per un oggetto acquistato nel negozio di Fortnite

Se non siete riusciti ad annullare l'acquisto, c'è sempre la possibilità di richiedere un rimborso entro 30 giorni dalla data in cui avete comprato l'oggetto. Si tratta tuttavia di un'opzione limitata, visto che con il vostro account potrete usufruirne in tutto tre volte.

Come potete vedere nelle immagini riportate in basso, per chiedere un rimborso dovete andare nelle impostazioni del menu, cliccare sull'icona a forma di persona (l'ultima a destra, accanto all'icona a forma di joypad), avviare la richiesta di rimborso cliccando sul relativo tasto, selezionare l'oggetto per cui desiderate il rimborso e infine specificare il motivo del rimborso. Dopo averlo fatto, Epic Games prenderà in carico la vostra richiesta di rimborso e provvederà ad eseguirlo restituendovi i V-Buck che avete speso per quell'oggetto.

Se invece avete esaurito le tre richieste di rimborso messe a disposizione per il vostro account, valutate sempre la possibilità di contattare il supporto Epic spiegando che avete effettuato un acquisto sbagliato.

