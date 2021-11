Fortnite: come ricevere il Dorso Decorativo El Durrrado da GameStop

I vertici di Epic Games rinsaldano ulteriormente la propria partnership con Epic Games lanciando una nuova promozione dedicata a Fortnite e ai fan dell'iconico battle royale. L'offerta consentirà agli appassionati di ricevere gratis un Dorso Decorativo speciale.

La nuova promozione ideata da Epic e GameStop offre a tutti gli esploratori dell'isola di Fortnite Capitolo 2 l'opportunità di ampliare il proprio guardaroba digitale per fare spazio a un accessorio speciale: il Dorso Decorativo dorato El Durrrado! Per aderire all'iniziativa, basta recarsi in negozio o accedere allo store online di GameStop e acquistare uno qualsiasi dei prodotti a marchio Fortnite: per gli acquisti effettuati in rete, dalla promozione sono esclusi i prodotti in prenotazione.

L'offerta è già attiva in negozio ed è partita il 2 novembre sul sito ufficiale di GameStop Italia: la promozione sarà attiva fino a esaurimento scorte, con termine previsto per il 15 gennaio 2022, con il limite di un Dorso Decorativo El Durrrado riscattabile per ogni account. Una volta ottenuto tramite email il codice per sbloccare El Durrrado, si avrà tempo fino al 15 gennaio 2023 per immetterlo nel menù di Fortnite utilizzando le credenziali del proprio account principale. Ecco il link al sito di GameStop.it con la lista dei prodotti a marchio Fortnite che rientrano nell'offerta per riscattare il Dorso Decorativo El Durrrado.