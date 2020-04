Fortnite: come ricevere gratis dorso decorativo ed emote della CCFN

Questa sera si potranno vedere su Twitch le finali della competizione Campioni di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 e nel corso dell'evento sarà possibile ricevere dei premi esclusivi da sfoggiare nel battle royale.

Il sistema non differisce molto da quello visto con i Twitch Drops della Closed Beta di Valorant, anche se in questo caso le ricompense sono molto più semplici da ottenere e non c'è bisogno di fortuna per aggiungere questi esclusivi oggetti al proprio armadietto della Battaglia Reale. Tutto ciò che dovete fare per ricevere questi premi è collegare il vostro profilo Epic Games a quello Twitch visitando la pagina del profilo sul sito ufficiale e seguendo le istruzioni a schermo. Se avete eseguito correttamente il collegamento, dalle ore 19:00 alle ore 22:00 di questa sera, 19 aprile 2020, potrete ricevere le ricompense semplicemente guardando una delle dirette sulla CCFN (FFCN) con i drop abilitati. Per essere sicuri che una diretta permetta di ottenere gli oggetti, assicuratevi che vi sia la dicitura "Drop abilitati! Guarda per avere la possibilità di guadagnare ricompense." Non dimenticate che per poter ricevere gli oggetti è fondamentale non disabilitare il volume della diretta e tenerla in primo piano (non necessariamente a schermo intero). Lo skateboard, lo spray e l'emote vi verranno date al successivo accesso ai server di gioco.