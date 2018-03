Fortnite Mobile: come richiedere l'invito per provarlo in anteprima su iPhone e iPad

A partire da oggi, lunedì 12 marzo, è possibile iscriversi per partecipare allo speciale "Mobile Test" di Fortnite per iOS . Gli utenti che parteciperanno al programma di test potranno scaricare gratis e provare in anticiposu iPhone e iPad.

Le iscrizioni al programma Invite Event apriranno nella giornata di oggi sul sito ufficiale di Fortnite, al momento Epic non ha comunicato l'orario di inizio delle registrazioni, tenete d'occhio questa pagina e i canali social del gioco per tutti gli aggiornamenti in merito.

Il test è aperto solamente ai possessori di dispositivi iOS, i modelli supportati sono iPhone 6S/Plus, iPhone SE, iPhone 7/Plus, iPhone 8/Plus, iPhone X, iPad Mini 4, iPad Pro, iPad Air 2 e tutti i modelli di iPad usciti nel 2017. iPhone 6 e i modelli precedenti non sono compatibili con Fortnite, così come iPod Touch. Nessun dettaglio è stato diffuso per quanto riguarda eventuali test su Android. Ricordiamo che tutti gli utenti selezionati per provare Fortnite Mobile riceveranno anche un secondo codice da distribuire a un amico, in questo modo Epic spera di poter coinvolgere un maggior numero di giocatori durante la fase di prova.

Fortnite Mobile godrà degli stessi contenuti delle altre versioni, al momento però non sappiamo quali di questi potranno essere effettivamente testati nel corso della prova gratuita. Il supporto cross-play su smartphone è attualmente limitato alle edizioni PC, Mac e PlayStation 4 ma in futuro anche la versione Xbox One di Fortnite supporterà il multiplayer cross-platform con iOS e Android.