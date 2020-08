Fortnite: come rifornire un qualsiasi veicolo al Gattogrill

Anche nella Settimana 9 di Fortnite Stagione 3 è arrivata una sfida legata alle automobili, dal momento che occorre questa volta recarsi a Gattogrill per fare il pieno di un'automobile.

Tutto quello che dovete fare è procurarvi un mezzo a quattro ruote nei pressi di Gattogrill, avvicinarvi alla stazione di rifornimento ed interagire con la pompa per "sparare" del carburante sull'auto, così da riempirne il serbatoio. L'unico inconveniente consiste nel fatto che l'area sarà sorvegliata da Kit e i suoi scagnozzi, quindi oltre a fare attenzione agli altri giocatori dovrete anche stare alla larga dai bot (o eliminarli). Dal momento che le auto non sono disponibili nella Rissa a Squadre, dovrete necessariamente completare questa sfida in una delle modalità classiche, ovvero singolo, coppie o squadre.

