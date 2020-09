Fortnite: come rimbalzare su diversi giocattoli per cani nella Villa per Formiche

Tra le nuove sfide della Settimana 2 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 troviamo anche una missione dedicata alla piccola area a tema Ant Man, ovvero la Villa per Formiche. L'obiettivo della sfida è rimbalzare su quattro diversi giocattoli per cani: scopriamo insieme la loro posizione.

La sfida in questione è molto semplice e basta seguire un breve percorso per portarla a termine in una manciata di secondi. Il nostro consiglio è innanzitutto quello di avviare una partita in Rissa a Squadre, così da non incontrare avversari che potrebbero metterci i bastoni tra le ruote. Atterrati sulla parte superiore della Villa per Formiche seguite questo percorso: saltate sull'osso di gomma, poi sulla pallina arancione a destra rispetto alla cuccia e alla fine sulla palla all'interno della struttura; a questo punto cercate un foro nella cuccia che vi porterà nella parte di sotto del punto d'interesse, dove si trova una terza pallina. Così facendo potrete completare la sfida in una manciata di secondi.

Nel caso in cui doveste avere problemi ad individuare la Villa per Formiche, trovate qui sotto una pratica mappa con sopra indicato il luogo da raggiungere per il completamento della sfida.

