Fortnite: come rinfocolare i falò a Campo Merluzzo

Tra le nuove sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 3 ne troviamo anche una ambientata a Campo Merluzzo, luogo non indicato sulla mappa nel quale i giocatori devono rinfocolare tre diversi falò.

Per rinfocolare un falò bisogna innanzitutto raccogliere un quantitativo sufficiente di unità di legno e poi interagire con l'oggetto. Se il falò è spento si consumano solo 30 pezzi di legno, se invece il falò è già stato acceso occorrono 300 unità di legno per alimentare le fiamme.

Dopo aver distrutto abbastanza oggetti di legno, non vi resta altro da fare che seguire le indicazioni presenti sulla mappa che abbiamo preparato per voi e che trovate in calce alla notizia per individuare la posizione di ognuno dei tre falò.

