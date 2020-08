Fortnite: come riparare la navicella di Siona e completare la sfida segreta

Con l'ultimo aggiornamento della mappa di Fortnite Capitolo 2 è arrivata anche una nuova sfida segreta legata alla misteriosa navicella di Siona. Scopriamo insieme quali sono gli step da seguire per poter completare questa missione ed ottenere in cambio un bel po' di Punti Esperienza.

Fase 1 - Avviare la sfida

Per poter dare il via alla sfida non dovete far altro che raggiungere l'isoletta a nord-est di Scogliere Scoscese ed interagire con la navicella bianca e arancione.

Fase 2 - Trova la batteria

La batteria della navicella è a due passi dal velivolo: vi basterà distruggere la grossa roccia a sud rispetto alla navicella per poter recuperare l'oggetto sott'acqua.

Fase 3 - Trova lo scudo termico

Anche questa componente della navicella è molto semplice da trovare, dal momento che è situata nei paraggi. Ad est dell'isola c'è infatti una spiaggia dalla forma triangolare: lo scudo termico si nasconde sotto una delle rocce che si trovano in questa zona. Non faticherete a trovare l'oggetto poiché le rocce da distruggere sono quelle più basse.

Fase 4 - Trova il propulsore

In questo caso la parte del velivolo si trova sulla parete rocciosa a sud-est dell'isoletta. Guardando l'enorme parete di roccia dall'acqua non potrete non notare l'oggetto sospeso in aria: accumulate un po' di materiali in giro e create una passerella per andare a raccoglierlo.

Fase 5 - Installa le parti di ricambio

Ora che avete tutti i pezzi della navicella dovete tornare sull'isola e interagire con le varie parti del velivolo per installare i tre oggetti che avete raccolto.

Fase 6 - Vara la nave

Se avete seguito tutti i passaggi correttamente vi verrà data la possibilità di interagire con la navicella tramite la pressione di un tasto, grazie al quale si può eseguire l'azione "vara la nave". A questo punto si attiverà un evento a tempo che richiede al giocatore di restare in vita per una manciata di secondi: fatelo e la sfida segreta sarà completata.