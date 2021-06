Fortnite: come rubare un manufatto da Fortezza Furtiva e da Castello Corallo

Con la Settimana 12 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 è arrivata anche una particolare sfida che chiede ai giocatori di andare a caccia di antichi manufatti in giro per alcune aree dell'isola.

La sfida, che recita "ruba un manufatto da Fortezza Furtiva e da Castello Corallo", vuole che si interagisca con le piccole statue che si nascondono nei due punti d'interesse. In giro per ciascuno di questi due luoghi è possibile trovare quattro diversi reperti, ai quali non occorre fare altro che avvicinarsi e premere il tasto per l'interazione.

Ecco di seguito l'elenco completo dei manufatti da raccogliere:

Fortezza Furtiva

Il primo manufatto si trova tra le rovine a sud-est del punto d'interesse. Si tratta di una piccola statua dallo stile riconducibile a quello dei manufatti maya ed è possibile trovarlo ai piedi dell'albero

Il secondo manufatto si trova tra le rovine ad est, sempre al piano terra

Il terzo manufatto è posizionato a nord-est, fra i resti di un antico edificio che formano un angolo

Il quarto manufatto si trova verso ovest, nella stanza al centro dell'edificio dove solitamente è possibile trovare anche un forziere

Castello Corallo

Una delle statue di Castello Corallo, che hanno uno stile ed un colore diverso rispetto a quelle di Fortezza Furtiva, si trova in cima alla collina a nord-est dell'area

Un'altra statua può essere recuperata proprio sotto il ponte a nord di Castello Corallo

La terza statua si trova invece nell'edificio principale della città, nascosto sott'acqua

L'ultima statua è invece nell'edificio più piccolo, a sud, nascosta in una delle stanze al piano terra

Nel caso in cui altri giocatori dovessero darvi fastidio, potete tranquillamente avviare una partita nella modalità Rissa a Squadre, così non solo da evitare intromissioni ma anche da spostarvi agilmente tra Castello Corallo e Fortezza Furtiva grazie alla possibilità di rischierare il deltaplano. In calce alla guida trovate inoltre una mappa sulla quale abbiamo contrassegnato la posizione di ogni singolo manufatto da rubare in Fortnite, così che possiate raggiungerli senza particolari problemi.

