Fortnite: come saltare attraverso il cerchio di fuoco a Borgo Bislacco usando un veicolo

Tra le sfide della Settimana 5 della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 troviamo ben due missioni a base di automobili. Se la prima richiede di effettuare uno spostamento lungo la mappa, la seconda vuole che il giocatore effettui un'acrobazia a Borgo Bislacco.

L'obiettivo è infatti quello di saltare attraverso il cerchio di fuoco a Borgo Bislacco usando un veicolo. La sfida in questione non è delle più difficili, dal momento che a nord-est dell'area è possibile solitamente trovare qualche veicolo e, in corrispondenza dell'anello di fuoco, si trova una rampa di legno che semplifica notevolmente il lavoro. Se poi volete essere sicuri al 100% di portare a termine la missione, potete sempre raccogliere un bel po' di materiali e costruire una passerella sulla quale salire per passare attraverso l'anello infuocato. Qui sotto trovate un'immagine della mappa con sopra indicata la posizione esatta del cerchio, così da individuarlo immediatamente.

A prescindere da quale sia il vostro metodo preferito, sappiate che la missione può essere completata solo nelle modalità classiche (solo, coppie e squadre) poiché le auto non sono disponibili in Rissa a Squadre.

