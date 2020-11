Fortnite: come salutare e ringraziare l'autista dell'autobus?

Se volete essere anche voi gentili e ringraziare l'autista dell'autobus prima di lanciarvi, leggete questa breve guida e scoprirete come fare, sia che stiate giocando da console che da PC.

Il ringraziamento all'autista è ormai una moda diffusa negli autobus volanti di Fortnite. Sempre più giocatori, un po' per ingannare il tempo mentre si trovano a bordo un po' per mantenere un'aria cordiale, si soffermano un attimo a ringraziare prima di buttarsi sull'isola.

Ecco cosa vi serve sapere se volete farlo anche voi. Se giocate da PC con mouse e tastiera basta premere il tasto B per ringraziare l’autista dell’autobus, mentre con un controller dovete premere il pulsante Giù sul D-pad (la freccia in giù). Siate cordiali come se si trattasse davvero di un conducente dell'autobus e verrete ricambiati con qualche colpo di clacson.

Salutare il conducente non ha nessun impatto sul gioco, anche se molti credono che porti sfortuna non farlo...l'unica cosa che vedrete sarà il vostro nome in chat, seguito dalla frase "ha ringraziato l'autista del bus". Ora sapete come ringraziare il conducente del vostro mezzo volante! Se volete dare un passaggio a un amico, date un'occhiata alla nostra guida per giocare in due a Fortnite.