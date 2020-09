Fortnite: come salvare Groot alberello dal vivaio di Siepi d'Agrifoglio

Al livello 32 del Pass Battaglia della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 troviamo come ricompensa una particolare Sfida Risveglio legata a Groot, la quale permette di sbloccare il dorso decorativo di Baby Groot. Scopriamo insieme come portare a termine la sfida ed ottenere l'esclusivo zaino.

Come potete leggere dalla descrizione della sfida, l'obiettivo è salvare Groot alberello dal vivaio di Siepi d'Agrifoglio. Prima che iniziamo con la descrizione del luogo da visitare, va precisato che in questo caso non importa quale sia la skin che state indossando e non occorre quindi che abbiate sbloccato il costume di Groot. Per completare la sfida dovete recarvi a Siepi d'Agrifoglio ed entrare nel vivaio a sud del grosso edificio rosso al centro dell'area: cercate tra le piante a sud fino a trovare tre vasi neri molto vicini tra loro. Al centro dei tre vasi si nasconde il tenero Baby Groot, con il quale è possibile interagire per sbloccare all'istante il nuovo dorso decorativo a tema Guardiani della Galassia.

