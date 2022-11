Fortnite: come sbloccare il dorso decorativo gratis Cetriolo Rick

Con l'ultimo aggiornamento di Fortnite Capitolo 3 sono arrivate le nuove sfide della modalità a tempo limitato Scatto dell'Orda, grazie alla quale i giocatori possono accaparrarsi lo zaino gratis Cetriolo Rick.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide Scatto dell'Orda:

Apri forzieri in Scatto dell'Orda (0/45) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Una delle sfide più semplici dell'evento, poiché non vuole che si faccia altro che aprire forzieri in giro per la mappa. Nel corso delle partite non faticherete ad aprire i 45 forzieri richiesti dalla sfida.

Elimina i Mostri del Cubo (0/500) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Probabilmente completerete questa missione anche senza accorgervene, visto che non occorre fare altro che accumulare uccisioni di Mostri del Cubo nella modalità Scatto dell'Orda. Continuate a giocare e ad eliminare i nemici controllati dall'intelligenza artificiale per portare a termine l'incarico.

Elimina Mostri del Cubo a distanza con armi del ViceVerso (0/100) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Nin si tratta di una sfida particolarmente complessa, poiché non dovete fare altro che mettere le mani su una qualsiasi arma a distanza del ViceVerso ed eliminare a distanza i Mostri del Cubo fino a raggiungere la cifra indicata nella descrizione, accumulando le eliminazioni anche in partite diverse.

Infliggi danni da mischia ai generatori di Mostri del Cubo (0/6.000) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

In giro per la mappa è possibile trovare dei grossi cristalli di colore viola che generano continuamente mostri. Il vostro obiettivo è quello di colpire questi oggetti con il vostro piccone fino ad accumulare un totale di 6.000 punti danno. Non è fondamentale che completiate l'incarico in una sola partita.

Metti a segno colpi alla testa contro i Mostri del Cubo in una partita singola (0/70) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa sfida va completata in un'unica partita e richiede una certa precisione, dal momento che occorre colpire alla testa 70 volte i nemici controllati dall'IA. Procuratevi un'arma che infligge poco danno ed è precisa come la pistola o il fucile d'assalto e colpite ripetutamente i nemici alla testa, soprattutto quelli più coriacei. Sfruttando questa tecnica dovreste riuscire ad accumulare gli headshot in pochi minuti.

Ottieni 2.000.000 di punti squadra condivisi (0/2.000.000) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per aumentare il punteggio, visibile sul lato destro della schermata, occorre aprire forzieri, eliminare mostri e distruggere i cristalli che generano i Mostri del Cubo. Sfruttando i moltiplicatori e il boss finale, è possibile raggiungere senza troppi problemi i due milioni di punti nel giro di qualche partita.

Ottieni un punteggio squadra di almeno 350.000 in una partita singola (0/350.000) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questo incarico è simile al precedente, sebbene in questo caso non sia richiesto di accumulare punti nelle varie partite ma di raggiungere una cifra ben precisa in un unico match. Cercate di raccogliere quanti più molti plicatori possibili ed eliminate tutti i mostri per massimizzare il quantitativo di punti ottenuti dalla squadra.

Ottieni una serie di KO x50 (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Con serie si intende l'eliminazione in rapida successione dei nemici e, pertanto, il completamento di questa missione richiede di eliminare 50 nemici senza far trascorrere troppo tempo tra un'uccisione e l'altra. Cercate di recarvi in un luogo particolarmente affollato e iniziate a far fuori i Mostri del Cubo con un'arma dotata di un caricatore generoso. Cercate inoltre di riempirvi l'inventario di armi come pistole e fucili d'assalto, così da passare da un'arma all'altra senza dover attendere che si ricarichino.

Raccogli moltiplicatori punteggio (0/20) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

I molti plicatori di punteggo non sono altro che i piccoli cristalli viola che si possono trovare in giro per la mappa: una volta individuati, raccoglieteli per aumentare in maniera permanente il punteggio della partita in corso.

Per sbloccare Cetriolo Rick non occorre fare altro che completare otto delle nove sfide elencate sopra. Il dorso decorativo in questione è reattivo, dal momento che la sua espressione cambia in base alle azioni del giocatore (quando si aprono i forzieri, si eliminano avversari o si subisce danno). Va inoltre precisato che l'oggetto non è un'esclusiva di queste sfide e nel caso in cui non doveste riuscire ad ottenerla gratuitamente, potrete acquistarla in futuro nel negozio attraverso l'esborso di V-Buck.

