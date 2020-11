Fortnite: come sbloccare gratis la copertura Nebbia arcobaleno

Nel corso delle ultime ore Epic Games ha annunciato l'inizio di una nuova collaborazione con l'applicazione Houseparty, grazie alla quale i giocatori di Fortnite Capitolo 2 potranno videochiamarsi durante i match del battle royale. Per celebrare la partnership, gli utenti potranno accaparrarsi gratuitamente una particolare skin per armi e veicoli.

Come sbloccare la copertura Nebbia Arcobaleno grazie a Houseparty

Il metodo più semplice per ottenere in maniera completamente gratuita la copertura è quella di scaricare l'applicazione Houseparty su un qualsiasi dispositivo Android/iOS (esiste anche una versione PC), creare un account o effettuare il login nel caso in cui ne aveste già uno attivo e seguire le istruzioni del banner a tema Fortnite Capitolo 2 per collegare il profilo Epic Games Store a quello dell'app per le videochiamate.

Ecco di seguito tutti i link per il download dell'applicazione:

Come sbloccare la copertura Nebbia Arcobaleno senza Houseparty

Per accontentare tutti gli utenti, anche quelli che non possono o non vogliono scaricare l'applicazione Houseparty, il team di sviluppo ha implementato anche una seconda modalità attraverso la quale i giocatori possono entrare in possesso della mimetica per armi e veicoli. Se volete ottenere la copertura senza l'app vi basterà avviare e completare cinque partite in compagnia di un amico in Fortnite Battaglia Reale tra il 20 e il 26 novembre 2020. Chiunque seguirà questa procedura potrà trovare l'oggetto nel proprio armadietto a partire dal prossimo 4 dicembre 2020 e utilizzarlo in tutte le modalità di gioco, anche Salva il Mondo.

A proposito di contenuti gratis, avete già seguito i nostri consigli su come sbloccare gratis l'esclusiva skin Fendiflutti in Fortnite?